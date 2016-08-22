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المنيف يرفع شكره لخادم الحرمين

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المنيف يرفع شكره لخادم الحرمين المنيف يرفع شكره لخادم الحرمين

عبدالمحسن المنيف

رفع معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - لمكافحة الفساد عبدالمحسن بن محمد المنيف شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد ولسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - لمكافحة الفساد. كما قدم معاليه شكره لمعالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن على دعمه ومساندته، معرباً عن تطلعه للعمل مع معاليه وفريق عمل الهيئة لتحقيق تطلعات القيادة لمواكبة رؤية المملكة 2030 في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص. وعبر عن سعادته بهذه الثقة سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن تكون عوناً له لبذل المزيد من الجهود لخدمة هذا البلد، داعياً الله أن يحفظ هذا البلد من كل سوء ومكروه وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

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