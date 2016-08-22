الجبير يستقبل مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط

استقبل وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بجدة أمس المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط والبلدان الأفريقية نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

حضر الاستقبال من الجانب الروسي رئيس قسم دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية ديميتري دوغادكين، والقنصل العام بجدة بهاء الدين علييق، والقائم بأعمال السفارة الروسية في الرياض ماكسيم خوروشوف، فيما حضره من الجانب السعودي مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية السفير علي الحمدان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري.