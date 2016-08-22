منسوبو القوات البحرية يحققون انتصارات متواصلة لدحر المعتدين

رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية في جولة ميدانية لمراسلها أمس الأعمال البطولية التي يقوم بها منسوبو القوات البحرية الملكية السعودية على الشريط الحدودي من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، وردع من يحاول المساس بمقدرات الوطن.

ويقوم منسوبو القوات البحرية البواسل بعمليات تمشيط لحدود المملكة البحرية على مدار الساعة، مستخدمين أحدث أجهزة المراقبة المتطورة لمتابعة أي تحركات قد تطرأ في المنطقة والتعامل معها على الفور وفق ما تقتضيه الحالة بكل دقة وثقة وعزيمة منطلقين في ذلك من إيمان راسخ بالله تعالى ثم حرصهم على حماية الوطن ومقدراته والوقوف صفاً واحداً في وجه كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار وطننا العزيز.

وأكد عدد من القادة الميدانيين لمراسل "واس" خلال الجولة جاهزية وكفاءة القوات البحرية المرابطة من سفن جلالة الملك والقطع البحرية الأخرى ومشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة وطيران القوات البحرية وقدرتها على التصدي لكل من يحاول المساس بأمن وسلامة بلاد الحرمين الشريفين، مشددين على أن قواتنا المسلحة السعودية الباسلة تحقق بالتعاون مع بقية قوات التحالف المشتركة الأخرى الإنجازات تلو الإنجازات والانتصارات عقب الانتصارات بشكل متواصل، كل ذلك بفضل الله ثم بجهود جنودنا البواسل وأعمالهم الشجاعة والمخلصة التي يقومون بها في ظل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وما يتمتعون به من روح ومعنوية عالية.

كما أبرز عدد من منسوبي القوات البحرية المرابطين ما يتمتع به أفراد القوات البحرية وجميع قواتنا المسلحة من شجاعة وبسالة في الميدان الذي جاء بتوفيق من الله تعالى ثم نتاج التدريب المتطور الذي تلقاه منسوبو القوات المسلحة الأشاوس، بما يمكنهم من القيام بواجبهم بالدفاع عن الوطن في قتال الأعداء ودحرهم وإرجاع كيدهم في نحورهم، مطمئنين الجميع على أمن وسلامة الوضع على الشريط الحدودي، سائلين الله تعالى أن يمد جنودنا المرابطين بنصره وتأييده وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، معبرين عن مشاعر الفخر والاعتزاز راجين العون والنصر من الله عز وجل.

جاهزية كاملة للتعامل مع أي موقف

عمليات تمشيط متواصلة للحدود البحرية

استعداد كامل للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن البلاد

رجال القوات البحرية شجاعة وبسالة دفاعاً عن الدين والوطن

مروحية تساند القطع البحرية في مهامها