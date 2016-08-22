علماء وشخصيات القطيف يؤكدون وقوفهم مع رجال الأمن ضد الإرهاب

قدم كبار علماء الدين في محافظة القطيف تعازيهم أمس (الأحد)، في مقر شرطة محافظة القطيف، وتأتي زيارة الوفد الذي ضم شخصيات بهدف تقديم واجب العزاء في الشهيد الجندي أول عبدالسلام برجس صياح العنزي الذي استشهد الثلاثاء الماضي بعد أن أطلق مسلحان النار عليه إثر الهجوم الإرهابي على مقر الشرطة.

واستقبل مدير شرطة المحافظة المكلف العقيد ظافر الشهري، وعدد من الضباط الوفد في مكتب مدير الشرطة، وتوجهوا إلى تقديم العزاء لشرطة المنطقة الشرقية في مدينة الدمام؛ حيث كان في استقبالهم مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله الزهراني واللواء عبدالله القريش، والعقيد زياد الرقيطي.

وشدد الوفد على استنكارهم لما حدث من أي من كان ووقوفهم صفاً واحداً مع رجل الأمن ونقل التعازي للقيادة الرشيدة في استشهاد الجندي أول عبدالسلام.

يذكر أن الوفد ضم الشيخ حسن الصفار، الشيخ حسين آل قريش، الشيخ حسين آل صويلح، ومن الشخصيات الاجتماعية محمد علي الخليفة، فايز الزاير، جهاد الخنيزي، فاضل النمر، أحمد المرزوق، عيسى العيد، وحسن مال الله.