أرسنال واثق من إنهاء صفقة موستافي قبل نهاية سوق الانتقالات

(إفي): أعرب الفرنسي أرسين فينجر مدرب أرسنال أرسين الإنجليزي عن ثقته في التعاقد مع المدافع الدولي الألماني لفالنسيا الإسباني شوكدران موستافي قبل انتهاء سوق الانتقالات.

وقال المدرب الفرنسي في تصريحات نقلتها قناة "سكاي سبورتس" اليوم :" موستافي؟. نأمل في الحصول على خدماته. إنه أحد اللاعبين الذين نتابعهم. المفاوضات لا تزال جارية".

ويتفاوض فالنسيا وأرسنال على انتقال اللاعب الدولي الألماني مقابل نحو 30 مليون جنيه إسترليني، لكن النادي اللندني يحاول تخفيض المبلغ.

ويحتاج فريق "المدفعجية" لتعزيز خط الدفاع عقب إصابة المخضرم بير ميرتساكر والذي لن يعود للعب حتى العام المقبل والبرازيلي جابرييل باوليستا الذي سيغيب عن الملاعب خلال ستة أسابيع.

وحصل فينجر الصيف الجاري على خدمات اللاعب الإنجليزي الشاب روب هولدينج قادما من بولتون واندريرس والذي لعب أساسيا في مباراتين الموسم الجاري أمام ليفربول (3-4) وليستر سيتي (0-0).