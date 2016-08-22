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بالفيديو - باريس سان جيرمان يهزم ميتز بثلاثية في الدوري الفرنسي

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بالفيديو - باريس سان جيرمان يهزم ميتز بثلاثية في الدوري الفرنسي بالفيديو - باريس سان جيرمان يهزم ميتز بثلاثية في الدوري الفرنسي

(إفي): فاز باريس سان جيرمان على ضيفه ميتز بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب الأمراء ليحقق انتصاره الثاني في الدوري الفرنسي لكرة القدم ويتقاسم الصدارة مع كل من ليون ونيس.

فبعد الشوط الأول الذي اكتفى فيه الضيوف بالتكتل الدفاعي وفشل أبناء المدرب الإسباني أوناي إيمري في فك شفرة المرور لمرمى ميتز، استطاع البرازيلي لوكاس مورا قيادة الباريسيين للمقدمة بتسديدة رائعة سكنت شباك الحارس توماس ديديلون (ق 52).

ثم بعد ذلك بربع ساعة سجل لايفن كورزاوا الهدف الثاني لفريق العاصمة بعد تمريرة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة يكمل جوناثان ريفيريه، مدافع الضيوف، أهداف باريس سان جيرمان بالخطأ في مرماه.

كانت الجولة الثانية قد شهدت أيضا فوز فريق جينجان على ضيفه مارسيليا (2-1)، وفوز سانت إيتيان على ضيفه مونبيلييه (3-1).

وبعد إسدال الستار على مباريات الأسبوع الثاني للدوري الفرنسي، يتقاسم كل من ليون وباريس سان جيرمان ونيس، على الترتيب، الصدارة بست نقاط مع فارق الأهداف.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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