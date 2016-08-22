بالفيديو - أتليتكو يتعثر أمام ألافيس في افتتاح الليجا

سقط أتليتكو مدريد في فخ التعادل أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من الدوري الإسباني وأقيمت بملعب فيسنتي كالديرون.

تقدم أتليتكو في الدقيقة 90 من ضربة جزاء نفذها المهاجم الفرنسي كيفين جاميرو.

وفي الدقيقة 95 أطلق اللاعب مانويل جارسيا تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سجل منها هدف التعادل لديبورتيفو ألافيس الصاعد حديثا للدوري الإسباني.

خلال المباراة تفوق أتليتكو على ضيفه وكاد أن يسجل في أكثر من مرة إلا أن دفاع ألافيس وحارسه فرناندو باشيكو أنقذوا الكثير من الفرص الخطيرة.

وغاب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتليتكو مدريد عن هذه المباراة بسبب عدم جاهزيته بعد انضمامه مؤخرا للمران الجماعي لفريقه بسبب مشاركته في بطولة الأمم الأوروبية السابقة مع منتخب فرنسا.

بهذه النتيجة يحصل أتليتكو على أول نقطة له في مشوار الإسباني.

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