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وكالة الأنباء الروسية: عشرات الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

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وكالة الأنباء الروسية: عشرات الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة وكالة الأنباء الروسية: عشرات الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

>كتب مؤمن مختار

أعلنت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أ، قطاع غزة يتعرض لقصف عنيف ومكثّف تنفذه إسرائيل على مناطق تركزت شمال قطاع غزة.

واستهدفت المدفعية والطائرات الإسرائيلية عدد من المواقع العسكرية التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية وفقا للوكالة الروسية أن طائرات حربية إسرائيلية شنت أكثر من 30 غارة استهدفت محيط كلية الزراعة ببيت حانون وأرضا زراعية قرب موقع الأمن الوطنى فى منطقة البورا شرق البلدة، إضافة إلى موقع حطين التابع لـ"سرايا القدس" وموقع "فلسطين" التابع لـ"كتائب القسام" شمال قطاع غزة، كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف في مناطق مفتوحة بالمنطقة.

يأتي هذا القصف بعد عدة ساعات من قصف مدفعي إسرائيلى على نفس المنطقة، عصر اليوم الأحد، أدى لإصابة شخصين، ردا على قصف صاروخى استهدف عدة مستوطنات إسرائيلية فى محيط القطاع.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن فلسطينيين أصيبا بجراح جراء قصف شنته طائرات إسرائيلية، اليوم الأحد، على عدة مواقع شمال قطاع غزة.


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