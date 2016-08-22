برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 22/8/2016

>كتبت رانيا علوى
برج الجوزاء على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج الجوزاء يسير بخطى مستقرة ثابته ، فنشاطك و اجتهادك يضعك دائما فى المقدمة .
على الصعيد العاطفي:
حياتك العاطفية أكثر من رائعة ، فالرومانسية و الحب يضيئا هذه العلاقة منذ فترة طويلة ، وسر علاقتك الناجحة بالشريك هى التفاهم المتبادل .
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الجوزاء الارق يصاحبك منذ فترة ليست بقصيرة و ذلك بسبب الارهاق الذى تتعرض له ، لا تتناول العقاقير المنومة و اشرب الينسون و النعناع لنوم هادئ.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن الفترة المقبلة ستظهر بعض المشاكل بالصعيد العائلى ، لكن عليك ان تكون أكثر حكمة لكى تحل هذه المشاكل بسهولة .
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