برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 22/8/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الجوزاء يسير بخطى مستقرة ثابته ، فنشاطك و اجتهادك يضعك دائما فى المقدمة .

على الصعيد العاطفي:

حياتك العاطفية أكثر من رائعة ، فالرومانسية و الحب يضيئا هذه العلاقة منذ فترة طويلة ، وسر علاقتك الناجحة بالشريك هى التفاهم المتبادل .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء الارق يصاحبك منذ فترة ليست بقصيرة و ذلك بسبب الارهاق الذى تتعرض له ، لا تتناول العقاقير المنومة و اشرب الينسون و النعناع لنوم هادئ.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أن الفترة المقبلة ستظهر بعض المشاكل بالصعيد العائلى ، لكن عليك ان تكون أكثر حكمة لكى تحل هذه المشاكل بسهولة .