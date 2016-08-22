برج الدلو حظك اليوم الاثنين 22/8/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو يسوده الاضطراب ، وذلك لأنك هذه الفترة فقدت الكثير من التركيز فى العمل عليك ان تكون أكثر تركيزا الفترة المقبلة و ذلك لان ستكلف بالمزيد من المهام .

على الصعيد العاطفي:

حياتك العاطفية فى طريقها للاستقرار لكن عليك ان تضع فى الاعتبار أن التنازل المتكرر أمام اخطاء شريكك يجعله يبالغ فى ارتكاب الاخطاء .

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو تحتاج للمشورة الطبية ، فلا تتردد من زيارة الطبيب المختص ، فمعاناتك مع الام القولون تزداد و بالضروروة ان تتجنب تناول العقاقير الطبية بدون استشارة الطبيب .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن هناك مكاسب مالية فى الطريق اليك ستغير تماما من وضعك المالى و تسك الكثير من ديونك ، فكن أكثر تفاؤلا .