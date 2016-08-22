برج الأسد حظك اليوم 22 /8/2016

الصعيد المهنى

رؤساءك فى العمل بحاجة لسماع ما يريدون منك، مما يمنعك من التعبير عن نفسك بحرية ولكنك سبق ودعمت زملائك للعمل بشكل جيد فى مثل هذه الحالات، وسوف تحقق المزيد من الثروات من رؤساءك بمجرد ضبط المزاج.

الصعيد العاطفى

أنت بحاجة للاهتمام من قبل شريك الحياة أكثر من أى وقت مضى، فلا تتردد فى التقرب منه لجذبه إليك.

الصعيد الصحى

كنت جسديا وعقليا قوياً جداً هذه الفترة، قد تواجهك بعض المشاكل أثناء القيام بالتمارين الرياضية فحاول التحدث مع المختصين عنها.

توقعات علماء الأبراج

لمواليد برج الأسد أنت فى يوم يحتاج منك التريث عند اتخاذ القرارات على الصعيد المهنى، والانتباه على صحتك جيداً.