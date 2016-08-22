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برج الثور حظك اليوم الاثنين 22 أغسطس

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برج الثور حظك اليوم الاثنين 22 أغسطس برج الثور حظك اليوم الاثنين 22 أغسطس

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برج الثور على الصعيد المهني:

عقلك يركز على جانب واحد هذه الأيام مما يجعل من الصعب على المحيطين بك التأثير عليك فى أى اتجاه، فكن حذرًا من ذلك لأن العمل يحتاج الكثير من المرونة خاصة إذا كنت تعمل فى فريق وقد يعرضك تشبثك برأيك إلى مشكلة.

 

على الصعيد العاطفى:

حاول أن تقاوم إغراء مشاركة أسرارك العاطفية الدقيقة مع شخص ما فى العمل لأن هذا فكرة غير جيدة كما أنها توحى بأنك شخص غير جدير بالثقة، إذا احتجت للحديث عن هذه الأسرار قاسمها مع صديقك المقرب.

 

برج الثور على الصعيد الصحي:

صحتك تتعرض إلى تطورات جيدة هذه الأيام، نتيجة لاتباعك نظامًا غذائيًا منتظمًا سيبدأ فى منحك نتائج إيجابية، لذا ستشعر بأنك مختلف ومنتعش عقليًا وجسديًا.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

كن حذرًا من محاولات الناس للاستفادة منك ولا تجعلها تتحول إلى استغلال، وقيم الأشخاص الذين تسبغ عليهم كرمك فليس بإمكان الجميع أن يتفهم سخائك وطبيعة شخصيتك الودودة. 

 


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مصر 365

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