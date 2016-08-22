حظك اليوم برج الجدى الاثنين 22 أغسطس 2016

على الصعيد المهنى..

السماح بدخول الظنون السيئة بينك وبين شريكك فى العمل سيؤثر على خط سير العمل بشكل عام، فضلاً عن التوترات التى ستمر بها علاقتكما ببعض، فأنت لا تتعامل مع الأشخاص بطريقة مرنة، وتعتقد أن الجميع عليه أن يلبى أوامرك التى لا تنتهى، حاول أن تدارك الموقف سريعاً حتى لا تجد خسائر متتالية بعد ذلك.

على الصعيد العاطفى..

السلبية وعدم القدرة على اتخاذ القرار هم أكبر مشكلاتك، تتصرف مع شريك حياتك بنفس الطريقة التى ترفض أن يعاملك أحد بها، تزايد المشكلات يزيد استمرار العلاقة صعوبة، ويضعك أمامك عدد من الاحتمالات التى لا تقوى على تنفيذها، حاول أن تتعرف على عيوبك حتى تستطيع تقويمها.

على الصعيد الصحى..

التواجد فى مناخ عام من الحالة النفسية السيئة والطاقة السلبية التى يصدرها البعض، يزيد من شعورك بالخمول والكسل والرغبة فى النوم لفترات طويلة، حل مشكلتك يتواجد فى العودة لممارسة الرياضة وتناول الخضروات والفاكهة والعسل الأسود لتنشيط وظائف الكبد.

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن ن يعيش فى حالة من الطاقة السلبية التى تأخذ كثير من تركيزه الذهنى وتتسبب له فى عدد من المشكلات التى يفتعلها بسبب سوء تعامله مع الآخرين، والحاجة إلى التخلص من الشعور بالكسل تلزمه بالعودة لممارسة الرياضة ساعة يومياً.