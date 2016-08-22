برج الحمل حظك اليوم الاثنين 22 أغسطس

برج الحمل على الصعيد المهنى:

هناك محاولة لاستغلالك فى لعبة السلطة بالعمل، ولذلك هناك من يحاول أن يتملقك بالعبارات الطنانة والأفكار التى يتوهم أنها ستدير رأسك، احرص على أن تتجاهله ولا تأخذ سوى الحقائق التى تحتاج إليها وتتأكد منها.

على الصعيد العاطفى:

تلبى دعوة رومانسية تتلقاها اليوم دون تفكير كثير فى تداعيات هذا القرار والموافقة على الدعوة، وهو شيء جيد يجعلك تقابل مفاجأة سعيدة بالنهاية.

برج القوس على الصعيد الصحى:

تجنب أن تأكل كل ما ترغب فى تناوله لأن هذا ضار بصحتك خاصة اليوم، يمكن أن تلبى بعض رغباتك ولكن دون مبالغة وفكر فى وضعك الصحى على المدى الطويل.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

تحتاج المال بشدة هذه الأيام لكن هذا لا يعنى أن يتحول المال إلى هاجس يشغلك طوال الوقت لأن هذا قد يؤثر على راحتك واختياراتك وحتى صداقاتك تأكد أنه فى النهاية ما تمر به أزمة مؤقتة ستنقضى سريعًا.