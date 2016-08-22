برج العقرب حظك اليوم الاثنين 22 أغسطس 2016

برج العقرب على الصعيد المهنى..

لا تتكلم عن أفكار جديدة قبل أن تنفذ أفكارك التى طرحتها من فترة طويلة، بالرغم من حماسك فى العمل إلا أن الكسل يمنعك عن تنفيذ خطتك العملية كما تضعها، الوقت لن يكون فى صالحك كثيراً فى الفترة القادمة حاول أن تغتنم الفرصة لتعود إلى ريادتك من جديد.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

انتظر حتى يأتيك اليقين بأن الأشخاص حولك يبادلوك نفس الشعور، لا تتعامل مع الجميع بسوء الظن قبل أن تتأكد من معدن الأشخاص، علاقاتك الاجتماعية تبدأ بشكل جيد لكنها تنتهى سريعاً، خاصة إنك لا تملك موهبة الحفاظ على الصداقات.

على الصعيد الصحى ..

الميل إلى العزلة و السفر لمكان بعيد أمر طبيعى هذه الفترة بعد المشاعر المضطربة التى سيطرت عليك فى الفترة الماضية، احذر من الانفعال على الأشخاص المقربين حتى لا تحملهم وزراً لا علاقة لهم به.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش حالة من حالا الشرود الفكرى والعاطفى التى تجعله يتعامل بشكل متذبذب مع الأصدقاء المقربين ويحتاج إلى وقت ليعرف كيف يتعامل مع الأشخاص بعد الصدمات المتتالية التى واجهها فى حياته.