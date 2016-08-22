برج القوس حظك اليوم الاثنين 22 أغسطس

برج القوس على الصعيد المهني:

سيكون لكلماتك تأثيرًا كبيرًا اليوم فى عملك وستكتشف أنه بإمكانك التأثير على الكثيرين بمعلومات حصلت عليها من فترة تجعلك تدرك ربما للمرة الأولى أن المعلومات التى لديك لها قيمة فتحاول أن تحصل على المزيد منها.

على الصعيد العاطفى:

الحب يأتى على رأس قائمة أولوياتك فتراودك رغبة شديدة فى أن تمنح شريك حياتك الكثير من الاهتمام اليوم وهو شيء جيد لأنك فى الفترة الأخيرة كنت مقصرًا بشدة فى حقه، واستعادة توازن العلاقة أمر ضروري.

برج القوس على الصعيد الصحي:

بعض المشاكل الصحية القديمة تعود إلى الظهور على السطح اليوم، ومن الأفضل أن تتحرك من أجل علاجها فورًا لأن المستويات العالية من الإجهاد يمكن أن تؤدى إلى مشكلات صحية متفاقمة فكن حذرًا.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

قد تواجه أزمة صعبة اليوم أو موقفًا محرجًا تحتاج من أجل الخروج منه لاستخدام عقليتك الخلاقة لحل المشكلة، ولا تقلق سيكون بإمكانك أن تخرج من المشكلة وسيساعدك إبداعك فى الوصول إلى حل.