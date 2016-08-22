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برج الميزان حظك اليوم 22 /8/2016

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برج الميزان حظك اليوم 22 /8/2016 برج الميزان حظك اليوم 22 /8/2016

>كتبت أسماء زيدان

على الصعيد المهنى

يبدوا أنت ستقع فى مشكلة معقدة فى عملك فعليك التأنى لحلها ولا تتسرع، ولا تتردد فى طلب المساعدة فى حل القضايا الخاصة بك.

 

على الصعيد العاطفى

الحبيب يقف بصفك لمواجهة المشكلات المتعلقة بمجال العمل ولا يتردد فى دعمك حتى تمر المرحلة بسلام، فلا تنزعج من تدخله فى مشكلات العمل.

 

على الصعيد الصحى

قد يحدث ما يؤثر على صفو هدوءك الروحى، مما قد يصيبك ببعض الصداع لا تعطى للأمور أكبر من حجمها حتى لا تعود بالضرر على صحتك.

 

توقعات علماء الأبراج

أحلامك قد تحتوى على قليل من الإجابات التى عملت طويلا على التخطيط لها، لا تغضب من الأمر بأيام قليلة وتنكشف عنك الأزمة.


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مصر 365

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