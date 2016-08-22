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لو عندك أرق ابعد عن المنومات.. 4 خطوات صحية تجعلك تنام خلال دقيقة واحدة

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لو عندك أرق ابعد عن المنومات.. 4 خطوات صحية تجعلك تنام خلال دقيقة واحدة لو عندك أرق ابعد عن المنومات.. 4 خطوات صحية تجعلك تنام خلال دقيقة واحدة

>كتبت رانيا سعد الدين

يعانى كثيرون من الأرق، حيث لا يستطيعون الاستغراق فى نوم عميق ليلاً إلا بعد مرور وقت كبير، أو تناول الحبوب المنومة التى سيكون لها آثار سلبية على المدى البعيد يصل أحياناَ إلى الإدمان.

 

ويقدم موقع "healthycures" 4 خطوات صحية تعمل على تدريب العقل للوصول لدرجة النوم العميق خلال دقيقة واحدة من دخول الفراش:

 

1. على الفرد البدء بالتنفس بعمق فور دخول الفراش على طريقة الشهيق العميق وخروج الزفير ببطء، تكرر العملية من 4 إلى 8 مرات، هذا يؤدى إلى طرد التوتر عن طريق ملء الرئة بالأكسجين النقى وطرد ثانى أكسيد الكربون.

 

2. استلقى على ظهرك واجعل تفكيرك فى أكثر الأشياء الإيجابية التى حدثت خلال اليوم أو التى تتمنى أن تحدث فى اليوم التالى.

 

3. تناول كوبا من الأعشاب الدافئة قبل النوم واحرص على أن يكون محلى بالعسل الأبيض، لجعل الدورة الدموية تعمل بشكل أفضل، وهذا يساعد على النوم العميق.

 

4. ارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة يجلب إلى الفراش الطاقة الإيجابية، ويجب الابتعاد عن الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية أو الضيقة فهى تعرقل أداء الدورة الدموية ويسبب الأرق لساعات طويلة.


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