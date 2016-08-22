طارق حامد لـ في الجول: البدري يريدني في الأهلي؟ لو عاد بي الزمن سأختار الزمالك

"حينما كنت في سموحة، كان قراري حاسما.. الزمالك أولا وأخيرا" هكذا تحدث طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك ردا على حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأوليمبي والمرشح لتدريب الأهلي خلفا للهولندي مارتن يول.

وكان البدري قد أجاب على سؤال إذا كان مديرا فنيا للأهلي في الوقت الحالي، أي لاعب من الزمالك تتمنى ضمه؟ (طالع التفاصيل) قائلا: "يوجد أكثر من لاعب في الزمالك بكل تأكيد، ولكن إذا كنت مديرا فنيا سأنظر إلى احتياجات الأهلي، وهنا سأرغب في ضم طارق حامد أو أحمد توفيق".

وعقب طارق حامد عبر FilGoal.com قائلا: "مع كامل احترامي للكابتن حسام البدري والنادي الأهلي، أنا زملكاوي وسعيد بالتواجد في هذا الكيان الكبير".

وواصل "حينما كنت في سموحة كان الزمالك هو اختياري الأول، ولو عاد بي الزمن سأختار الزمالك مجددا، الأهم بالنسبة لي هو هذا النادي".

وأضاف حامد "أشعر هنا بالراحة والجميع يقدرني، وأنا أفعل كل ما علي من أجل النادي وجمهوره، لا أفكر في الرحيل لأي ناد، ولو حدث سأرفض".

وأتم طارق حامد: "كما قلت، الكابتن حسام مدرب كبير وشرف لي ان يذكر أسمي بالتواجد في الأهلي، لكن رغبتي الدائمة هى الظهور بالقميص الأبيض دائما".