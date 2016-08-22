أخبار عاجلة

تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طارق حامد لـ في الجول: البدري يريدني في الأهلي؟ لو عاد بي الزمن سأختار الزمالك

Google+ Print
طارق حامد لـ في الجول: البدري يريدني في الأهلي؟ لو عاد بي الزمن سأختار الزمالك طارق حامد لـ في الجول: البدري يريدني في الأهلي؟ لو عاد بي الزمن سأختار الزمالك

"حينما كنت في سموحة، كان قراري حاسما.. الزمالك أولا وأخيرا" هكذا تحدث طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك ردا على حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب الأوليمبي والمرشح لتدريب الأهلي خلفا للهولندي مارتن يول.

وكان البدري قد أجاب على سؤال إذا كان مديرا فنيا للأهلي في الوقت الحالي، أي لاعب من الزمالك تتمنى ضمه؟ (طالع التفاصيل) قائلا: "يوجد أكثر من لاعب في الزمالك بكل تأكيد، ولكن إذا كنت مديرا فنيا سأنظر إلى احتياجات الأهلي، وهنا سأرغب في ضم طارق حامد أو أحمد توفيق".

وعقب طارق حامد عبر FilGoal.com قائلا: "مع كامل احترامي للكابتن حسام البدري والنادي الأهلي، أنا زملكاوي وسعيد بالتواجد في هذا الكيان الكبير".

وواصل "حينما كنت في سموحة كان الزمالك هو اختياري الأول، ولو عاد بي الزمن سأختار الزمالك مجددا، الأهم بالنسبة لي هو هذا النادي".

وأضاف حامد "أشعر هنا بالراحة والجميع يقدرني، وأنا أفعل كل ما علي من أجل النادي وجمهوره، لا أفكر في الرحيل لأي ناد، ولو حدث سأرفض".

وأتم طارق حامد: "كما قلت، الكابتن حسام مدرب كبير وشرف لي ان يذكر أسمي بالتواجد في الأهلي، لكن رغبتي الدائمة هى الظهور بالقميص الأبيض دائما".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»