وفاة النجم لورد ريكس بعد صراع طويل مع المرض

توفي الممثل الأمريكي والناشط في مجال تحدي الإعاقة لورد ريكس Lord Rix عن عمر ناهز 92 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

ريكس، الذي شغل منصب رئيس جمعية "Mencap " الخيرية لمعالجة صعوبات التعلم، كان يعاني من حالة مرضية ميؤوس من شفائها، وسبق له أن طالب البرلمان بتغيير القانون المتعلق بموت الأشخاص الذين يعانون من مرض عضال بإستخدام جرعة مميتة من الأدوية يُقدِّمُها لهم الأطباء لهذا الغرض.

وبينما أبدى ريكس اعتراضه سابقاً على ذلك القانون، أكد لاحقاً أن مرضه جعله يبدو كما "الحوت الملقى على الشاطئ" وجعله يشعر بحالة دائمة من عدم الارتياح.

قبل إصابته بالمرض، كان Brian Norman Roger Rix يشارك في العديد من الأدوار التمثيلية التي تسند إليه في التلفزيون أو على المسرح، وتَخَصَّص في سلسلة كوميدية عُرِضَت على المسرح بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بعنوان Whitehall farce.

وعلى مدار ما يزيد عن 30 عاماً، استطاعت تلك السلسلة الكوميدية، أن تحقق نجاحات كبيرة في التلفزيون وعلى المسرح، وزادت وقتها شهرة ريكس بفضل سرواله الذي كان يسقط دائماً.

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