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كريس هاردويك يدخل القفص الذهبي

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الإثنين 22-08-2016 00:09

تزوج الممثل الكوميدي الأمريكي كريس هاردويك Chris Hardwick من خطيبته الممثلة وعارضة الأزياء Lydia Hearst، ليلة السبت 20 أغسطس.

وكشفت صحيفة people ان هاردويك البالغ من العمر 44 عاماً، و Hearst التي تصغره بـ 13 سنة، أقاما حفل زفاف ضخم في Pasadena بولاية كاليفورنيا الأمريكية بحضور حوالى 450 شخصاً، وأشرفت على التنظيم Mindy Weiss.

فستان العروس الذي لفت الانظار بسبب لونه الزهري، حمل توقيع المصمم الشاب Christian Siriano، بينما ارتدى العريس بدلة من ماركة Prada العالمية.

 

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