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صحيفة: ألمانيا تطالب المواطنين بتخزين الغذاء والماء فى حالة وقوع هجمات

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صحيفة: ألمانيا تطالب المواطنين بتخزين الغذاء والماء فى حالة وقوع هجمات صحيفة: ألمانيا تطالب المواطنين بتخزين الغذاء والماء فى حالة وقوع هجمات

ميركل_أرشيفية

ذكرت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه زونتاج تسايتونج اليوم الأحد، أنه للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الباردة تخطط الألمانية لمطالبة مواطنيها بتخزين الغذاء والمياه فى حالة وقوع هجوم أو كارثة، حسبما نقلت وكالة أنباء “رويترز”.

ورفعت ألمانيا حالة التأهب الأمنى فى أعقاب هجومين لمتشددين وحادث قتل جماعى بإطلاق النار على يد مراهق مختل الشهر الماضي.

وأعلنت برلين فى وقت سابق من الشهر الجارى إجراءات لزيادة الإنفاق على الشرطة وقوات الأمن وإنشاء وحدة خاصة لمواجهة جرائم الانترنت والإرهاب.

ونقلت الصحيفة عن وثيقة بعنوان “مفهوم الدفاع المدني” أعدتها وزارة الداخلية “سيكون السكان مطالبين بتخزين طعام بما يكفى كل فرد لمدة عشرة أيام.”

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة برلمانية كانت أصدرت تكليفا بإعداد استراتيجية للدفاع المدنى عام 2012.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الخطة سيناقشها مجلس الوزراء يوم الأربعاء بعد أن يقدمها الوزير فى اليوم ذاته رافضا الإدلاء بتفاصيل عن محتوى الوثيقة.

وقالت الصحيفة وفقا للخطة إن الأشخاص سيطالبون كذلك بتخزين كميات من المياه تكفى لاستهلاك خمسة أيام.

ونقلت الصحيفة عن الوثيقة أن الإجراءات الاحترازية ستطالب الناس “بالاستعداد على نحو ملائم لتطور ربما يهدد وجودنا ولا يمكن استبعاده على نحو قاطع مستقبلا.”

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