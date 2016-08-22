أخبار عاجلة

تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أسينسيو: لم أندهش من اللعب أساسيا أمام سوسيداد

Google+ Print
أسينسيو: لم أندهش من اللعب أساسيا أمام سوسيداد أسينسيو: لم أندهش من اللعب أساسيا أمام سوسيداد

(إفي): قال لاعب ريال مدريد الإسباني ماركو أسينسيو الذي سجل هدفا في الفوز على ريال سوسييداد بثلاثية على ملعب أنويتا بالجولة الأولى من الليجا أن الدفع به أساسيا في مباراة اليوم لم يكن "مفاجأة" بالنسبة له.

وقال اللاعب الذي سجل أيضا هدفا في كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية "لا أحاول أن أكون ما لست عليه. أحاول العمل جيدا والقيام بالأمور بصورة جيدة لتخرج النتائج في النهاية".

وأضاف أسينسيو في تصريحات تليفزيونية "أنا سعيد لأن أهدافي تساعد الفريق.. أعمل من أجل هذا في التدريبات".

وتابع اللاعب "لم أندهش من الدفع بي أساسيا لأنني أحاول القيام بكل الأمور على أكمل وجه من أجل هذا الغرض".

وأردف أسينسيو "من الجيد أن تبدأ (الليجا) بالفوز. قدمنا مباراة جيدة للغاية ونشعر بالسعادة بهذا الانتصار".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع