أسينسيو: لم أندهش من اللعب أساسيا أمام سوسيداد

(إفي): قال لاعب ريال مدريد الإسباني ماركو أسينسيو الذي سجل هدفا في الفوز على ريال سوسييداد بثلاثية على ملعب أنويتا بالجولة الأولى من الليجا أن الدفع به أساسيا في مباراة اليوم لم يكن "مفاجأة" بالنسبة له.

وقال اللاعب الذي سجل أيضا هدفا في كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية "لا أحاول أن أكون ما لست عليه. أحاول العمل جيدا والقيام بالأمور بصورة جيدة لتخرج النتائج في النهاية".

وأضاف أسينسيو في تصريحات تليفزيونية "أنا سعيد لأن أهدافي تساعد الفريق.. أعمل من أجل هذا في التدريبات".

وتابع اللاعب "لم أندهش من الدفع بي أساسيا لأنني أحاول القيام بكل الأمور على أكمل وجه من أجل هذا الغرض".

وأردف أسينسيو "من الجيد أن تبدأ (الليجا) بالفوز. قدمنا مباراة جيدة للغاية ونشعر بالسعادة بهذا الانتصار".