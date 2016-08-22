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مدير الحماية المدنية: إنقاذ 22 من سكان عقار بحريق المعادى

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مدير الحماية المدنية: إنقاذ 22 من سكان عقار بحريق المعادى مدير الحماية المدنية: إنقاذ 22 من سكان عقار بحريق المعادى

>كتب عبد الرحمن سيد

قال اللواء مجدى الشلقانى مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، إن حريق جراج المعادى ناتج عن انفجار غازى داخل جراج السيارات، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وتم محاصرة النيران التى اندلعت بالمكان. 

و أضاف مساعد الوزير للحماية المدنية فى تصريحات لليوم السابع أنه بمجرد حدوث الانفجار أدى إلى سقوط جزء من العقار، وإغلاق المدخل، واستعان رجال الدفاع المدنى بسلم هيدروليكى، وتم إنقاذ 22 شخصا، موضحا أن الحريق لم ينتج عنه أى إصابات. و جار البحث عن حارس العقار المختفى. 

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل فى جراج للسيارات بمنطقة المعادى الجديدة، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مساعد الوزير مدير الحماية المدنية، واللواء طارق الجمال، واللواء علي عبد المقصود مدير الحماية المدنية، ونائبه اللواء علاء عبد الظاهر إلى مكان البلاغ، بصحبتهم 9 سيارة إطفاء، وخزان مياه استراتيجى للسيطرة على ألسنة اللهب، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا ويحاولون محاصرة كرات اللهب، وإخراج السيارات لمنع تفحمها.

 


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