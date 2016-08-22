ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و6 طلقات ببورسعيد

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجنوب ببورسعيد، بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة بمنطقة القناة، من ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و6 طلقات، وتم تحرير محضراً باللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء زكى صلاح حسام الدين، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من اللواء ابراهيم الديب، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد قيام ضباط وحدة مباحث الجنوب، بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة بمنطقة القناة، من ضبط اسماعيل (ح أ ع ) 43 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى، عبارة عن بندقية آليه عيار 7,62×39 مم، وعدد 6 طلقات من ذات العيار بمسكنه الكائن جنوب بورسعيد .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطا، بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر رقم 2514/2016 جنايات الجنوب، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.