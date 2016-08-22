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الكشف على 327 رأس ماشية بقافلتي جامعة أسيوط في الوادي الجديد‎

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الكشف على 327 رأس ماشية بقافلتي جامعة أسيوط في الوادي الجديد‎ الكشف على 327 رأس ماشية بقافلتي جامعة أسيوط في الوادي الجديد‎

أرشيفية

صرح الدكتور محمد بشير مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الأحد، أن قافلة جامعة أسيوط واصلت عملها لليوم الثامن علي التوالي بمركزي الداخلة وبلاط، وتم توقيع الكشف الطبي على 49 رأس عجل بالقرية، و 241 رأس أغنام على مدار عمل القافلة من يوم 13 أغسطس الجاري وحتى الآن.

وأضاف “بشير” أن المديرية شكلت لجنة متخصصة من الأطباء البيطريين تجوب قري ومدن مركزي الداخلة وبلاط، وتمكنت اليوم من توقيع الكشف الظاهري على 37 رأس ماشية.

و أشار إلى أن جامعة أسيوط تنظم قافلتين بيطريتين بالمجان، لخدمة المزارعين بالمحافظة، وأن القافلة الأولى يتم تنفيذها بمركزي الداخلة وبلاط في الفترة من 13 أغسطس إلى 22 من الشهر ذاته، والثانية بمركزي الخارجة وباريس في الفترة من 27 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

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