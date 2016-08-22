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بالصور عمرو دياب يغني بـ"الشورت" في الساحل الشمالي

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الأحد 21-08-2016 20:26

بعد أسبوع من الحفل الكبير الذي أحياه في الساحل الشمالي الأسبوع الماضي قدم دياب حفلاً ناجحاً أيضاً في الساحل الشمالي ولكنه لم يكن حفلاً جماهيرياً بل كان حفلاً خاصاً بإحدى شركات الاتصالات وحضره عدد كبير من مشاهير الإعلام والفن وأقيم الاحتفال في قرية مراسي.

ظهر عمرو على المسرح بإطلالة شبابية، حيث ارتدى "شورت" جينز و"تي شيرت"ابيض، وافتتح فقرته بأغنية "أحلى وأحلى" وسط هتافات وصيحات من الآلاف، لم تنقطع مع كل أغنية يقدمها من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني، والتي تخللتها العديد من الألعاب النارية لأحمد عصام.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن خالد سليم، راندا البحيري، انجي شرف، كلوديا حنا، إيمان العاصي، بالإضافة إلى النائب البرلماني أيمن أبو العلا وحرمه الإعلامية أسماء مصطفى والشيف علاء الشربيني وغيرهم.

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سيدتي

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