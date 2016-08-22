عبد الله صالح يعرض على روسيا استخدام القواعد العسكرية باليمن

عرض الرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح، على القوات الروسية استخدام القواعد العسكرية فى اليمن لشن غارات جوية ضد الجماعات الإرهابية.

وأضاف خلال حواره مع "قناة روسيا 24" الروسية اليوم الأحد: "نحن نمد أيدينا إلى روسيا فى التعاون بمجال مكافحة الإرهاب المدعوم من دول المنطقة، و على استعداد لتفعيل المعاهدات والاتفاقيات التى كانت بيننا وبين الإتحاد السوفيتى".

وتابع "المخلوع": "على استعداد لتقدم كل التسهيلات، فى قواعدنا و مطاراتنا و موانئنا إلى روسيا الاتحادية".

واتهم صالح، دولة قطر بتمويل جماعة الإخوان المسلمين فى الوطن العربي، والوقوف وراء محاولة اغتياله إبان فترة رئاسته.