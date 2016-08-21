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مواطن يمنى يعرض دبابة T-55 للبيع على الإنترنت

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مواطن يمنى يعرض دبابة T-55 للبيع على الإنترنت مواطن يمنى يعرض دبابة T-55 للبيع على الإنترنت

أرشيفية

قالت مواقع أنباء يمنية الأحد 21 أغسطس، إن مواطنا يمنيا من أبناء محافظة مأرب أعلن السبت عن امتلاكه دبابة T-55 عارضا إياها للبيع على إحدى صفحات التسوق في الإنترنت.

وبحسب المواقع فقد طلب المواطن الذي يحمل اسما مستعارا مبلغ (مليوني ريال) ثمنا للدبابة، ما أثار موجة من السخرية من قبل المتابعين، في حين اعتبر آخرون أنه أمر غير مستبعد، حيث يمتلك أبناء القبائل في محافظة مأرب ترسانة كبيرة من الأسلحة منذ عقود.

وتتحدث تقارير دولية منذ فترة طويلة عن امتلاك المواطنين اليمنيين قرابة 60 مليون قطعة سلاح، غير أن مراقبين محليين يرون أن الحرب الحالية التي تشهدها البلاد زادت بشكل كبير من أعداد قطع السلاح المنتشرة بين المواطنين.

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