شرطة كركوك تحبط هجوما انتحاريا وتسيطر على طفل يرتدي حزاما ناسفا

أحبطت قوة من شرطة محافظة كركوك، مساء اليوم الأحد، عملية إرهابية وسيطرت على طفل يرتدي حزاما ناسفا قبل أن يتمكن من تفجير نفسه في كركوك شمالي العراق.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، في تصريح صحفي، إن قوات الشرطة بكركوك ألقت القبض على انتحاري يرتدي حزاما ناسفا في منطقة تسعين وسط مدينة كركوك، مشيرا إلى أن الانتحاري يتراوح عمره مابين 12 إلى 15 عاما.

وأشار إلى أن انتحاري آخر يرتدي حزامًا ناسفًا حاول مساء اليوم الدخول إلى حسينية في حي الواسطي بكركوك، وتم إيقافه من قبل قوات الحرس، فقام بتفجير نفسه، مما أسفر عن إصابة أربعة عراقيين بينهم اثنان من الحرس.

وكان انتحاري يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في مسجد للشيعة بكركوك. وقال مصدر أمني إن أربعة عراقيين أصيبوا نتيجة التفجير الانتحاري الذي استهدف حسينية الإمام جعفر الصادق في حي الواسطي جنوبي كركوك.

أ.ش.أ