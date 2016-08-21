السيسى: مفاوضات سد النهضة مطمئنة ومياه النيل ستظل تتدفق على مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مفاوضات الدراسات الفنية لـسد النهضة الاثيوبى، تسير بشكل مطمئن للجميع، لافتًا إلى أن مياه النيل ستظل تتدفق على مصر مع البدء بعهد جديد فى إفريقيا لتطوير العلاقات، خاصة مع دول حوض النيل، مؤكداً أن مصر تحرص على توصيل صوت الدول الإفريقية من خلال قمة العشرين فى الصين الشهر المقبل.

وتابع السيسى، خلال حوار أجراه اليوم مع رؤساء تحرير الصحف القومية الثلاث: “الشعب هو ظهر المقاتل، وحين يشعر المقاتل أن شعبه قد مل منه، فإنه لا يعود بمقدوره أن يقاتل، إذ إن ذخيرة القتال هى الكبرياء والشرف والعزة وبدونها جميعًا لا يمكنه أن يكون مقاتلًا، ولا يستمر فى القتال”.

وأكد الرئيس السيسى، أن الرئيس السودانى عمر البشير، سيزور مصر فى أكتوبرالمقبل، لحضور اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.