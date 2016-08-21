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الأهلي يكشف فشل محاولة للحاق متعب بمواجهة أسيك

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الأهلي يكشف فشل محاولة للحاق متعب بمواجهة أسيك الأهلي يكشف فشل محاولة للحاق متعب بمواجهة أسيك

حاول الجهاز الفني للأهلي التوصل لوسيلة لضم عماد متعب مهاجم الفريق إلى القائمة التي ستخوض مباراة أسيك ميموزا يوم الأربعاء المقبل في أبيدجان.

وأوضح أسامة عرابي المدير الفني المؤقت للأهلي: "متعب مرتبط بأداء امتحانات دراسية يوم 22، وخططنا ليلحق بنا بمفرده، ولكن لم نجد رحلات سفر في اليوم التالي لامتحاناته".

وأضاف عرابي: "كما نفتقد 7 لاعبين آخرين، حجازي وربيعة للإصابة، وعبد الله السعيد لشكواه من كدمة في الرباط الداخلي، وفضلنا إراحته من أجل ".

وقال عبر قناة الحياة 2: "كما يعاني مروان محسن من التهابات في الحوض، إضافة لعدم قيد كل من ميدو جابر ومحمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد حمدي زكي في القائمة الإفريقية".

وأشار إلى أن الأهلي يستعد للسفر إلى كوت ديفوار بقائمة تضم 20 لاعبا. (طالع القائمة)

ويعد لقاء الأهلي وأسيك تحصيل حاصل، لخروج الفريقين من دوري الأبطال، وتأهل الوداد المغربي وزيسكو يونايتد الزامبي للدور قبل النهائي.

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