70 مليون جنيه حصيلة بيع 6 قطع بمناطق مختلفة لصالح هيئة المشروعات والتعمير

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المزاد العلني، الذي نظمته الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، شهد إقبالا كبيرا من الجمهور لشراء المساحات التي أعلنت عنها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمستردة من قبل لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم حتى الآن بيع 6 قطع بمساحة إجمالية تقدر بنحو 524 فدانا، بمبلغ 70 مليونا و110 آلاف جنيه من إجمالي 12 قطعة من الأراضي الزراعية على مساحة إجمالية تبلغ 1124 فدانا، والمطروحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأسفر المزاد عن بيع قطعة أرض بمساحة 24 فدانا و8 قراريط و21 سهما تم استردادها بقرار الإزالة رقم 2094 لسنة 2014 بمنطقة شمال شرق مدينة السادات بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين و300 ألف جنيه حيث بلغ سعر الفدان الواحد في هذه المنطقة 175 ألفا و500 جنيه.