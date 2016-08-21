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السودان يدين تفجير غازي عنتاب ويؤكد تضامنه مع الحكومة والشعب التركي

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السودان يدين تفجير غازي عنتاب ويؤكد تضامنه مع الحكومة والشعب التركي السودان يدين تفجير غازي عنتاب ويؤكد تضامنه مع الحكومة والشعب التركي

الرئيس السوداني عمر البشير_أرشيفية

أعربت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، عن إدانتها القوية وشجبها التام للتفجير الإرهابي الذي وقع أمس في حفل زفاف في ولاية غازي عنتاب جنوب شرق تركيا، وأودى بحياة عدد من المدنيين الأبرياء.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير قريب الله خضر، في تصريح اليوم، عن صادق تعازي السودان لأسر الضحايا وتضامنها القوي مع والشعب التركي الشقيق.

وقال إن هذه العملية الإرهابية ، التي تخالف الأديان والشرائع السماوية كافة والقوانين والأعراف الدولية ، تؤكد مرة أخرى الحاجة الملحّة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.

وأكد استعداد السودان للمساهمة والعمل في إطار الجهود الدولية الرامية للقضاء على هذا الإرهاب المدمر.

أ ش أ

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