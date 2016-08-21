ريال مدريد يتغلب على سوسيداد بثلاثية في افتتاحية مبارياته بالليجا

حقق نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، فوزًا مريحًا على نظيره ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعتهم على ملعب الأنويتا ضمن مواجهات الجولة الأولى من الليجا.

وافتتح الويلزي جاريث بيل التسجيل سريعًا للنادي الملكي بهدف في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله الشاب ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 40، ثم أحرز بيل الهدف الثالث للريال والهدف الشخصي الثاني له من انطلاقة من وسط الملعب في الدقيقة 90 من أحداث اللقاء.

وبتلك النتيجة، يعادل ريال مدريد رصيد غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب، بـ3 نقاط لكل منهما.