1 سبتمبر..انطلاق معرض مصر الأول لفنون النماذج المصغرة والماكيتات بساقية الصاوي

ينطلق معرض فنون النماذج المصغرة والماكيتات وأعمال الدايوراما الذي ينظمه النادي المصري لفناني الماكيتات و النماذج المصغرة، يوم الخميس 1 سبتمبر، بقاعة الكلمة، فى الساعة 3 ونصف عصرًا، لتكون هي المرة الأولى من نوعها لتنظيم تلك الأنواع من المعارض الفنية، بمشاركة أكثر من 15 فنان نماذج يعرضون أكثر من 60 نموذجًا لأعمالهم الفنية المتنوعة.

وتدور فكرة الأعمال الفنية حول تصنيع أعمال الدايوراما والتي تشمل الأحداث التاريخية للحروب القديمة والحديثة علي حد سواء، كما يشمل المعرض جميع التخصصات الفنية والتي منها الفن المدني، والسفن الشراعية، و القوارب، و السيارات كلاسيكية والحديثة، بالإضافة إلى الدراجات البخارية، و القطارات، والسفن التجارية والحربية، والمدرعات والدبابات و الطائرات المقاتلة، والغواصات.

يأتى المعرض بهدف نشر الهواية في مصر، وجذب الناس لبدء ممارستها، وسيتم تنظيم ورش عمل لشرح طرق و أساليب الهواية، كما أنه سيتم تنظيم المعرض بصفة سنوية و بزيادة في عدد العارضين إلى جانب تنظيم مسابقة لأحسن التصميمات الفنية بالمعرض الأعوام القادمة.

وتشمل أعمال النادي التصنيع اليدوي للنماذج المصغرة بمقاييس مختلفة تبدأ من 6/1 من مقياس الواقع و حتي 400/1 من مقياس الواقع.

جدير بالذكر أن تصنيع النماذج المصغرة فن يمارس منذ الاف السنين حيث كان قدماء المصريين يقومون بتنفيذ نماذج مصغرة للمعابد و الأهرامات قبل بناؤها و قام أيضا الرومان و الإغريق بعمل العديد من النماذج المصغرة لمبانيهم وكان الفرنسيون يقومون ببناء نماذج مصغرة لسفن أساطيلهم البحرية، ولعل من أهم و اشهر من قام بصناعة النماذج المصغرة كان العالم و الفنان ليناردو دافينشي و الذي كان يصنع النماذج المصغرة لعرض افكاره و اختراعاته.

و حتي اليوم لا تزال هذه الهواية تمارس في جميع أنحاء العالم و يتم عقد مؤتمرات و معارض و مسابقات خاصة بها، وقد بدأت فكرة النادي في التكون منذ عام 2012 و ذلك من خلال التقاء مجموعة من الفنانين الممارسين لهذه لهواية و اتخاذهم قرار بإنشاء نادي لجمع ممارسي الهواية في مصر و تشجيع المزيد من الفنانين علي الانضمام للهواية.

و من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وغيره بدأت المجموعة بالفعل في نشر الهواية، وتم تكوين النادي في ديسمبر 2014 و بالفعل بدأ العديد من الفنانين بالانضمام للنادي حتي وصل عدد الفنانين الي اكثر من 15 فنان و وصل عدد المتابعين للهواية علي جروب النادي الي حوالي 5 الاف شخص.

و في مارس 2015 نجح النادي في الانضمام الي “الجمعية الدولية لمصنعي النماذج” IPMS و التي تعتبر أكبر تجمع للنوادي الممارسة للهواية في العالم و مركزهفي انجلترا و بذلك أصبح النادي يمثل IPMS Egypt .

و قد قام النادي بالاشتراك عدة مرات و تمثيل مصر في أحد المعارض المتخصصة في هذه الهواية في فرنسا، وقد فاز النادي بالعديد من الجوائز في مسابقات المعارض.