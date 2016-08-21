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جامعة بني سويف تفوز بمشروع شراكة هندية بتمويل 400 ألف جنيه‎

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جامعة بني سويف تفوز بمشروع شراكة هندية بتمويل 400 ألف جنيه‎ جامعة بني سويف تفوز بمشروع شراكة هندية بتمويل 400 ألف جنيه‎

الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، فوز كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بمشروع شراكة مصري هندي بتمويل 400.000 ألف جنيه، في مجال العلوم والتكنولوجيا بعنوان “تحويل مخلفات البلاستيك إلى وقود بواسطة التكسير الحراري وباستخدام محفزات نانونية، مضيفًا أن مدة المشروع سنتين تتضمن زيارات متبادلة للخبراء بين جمهورية العربية والهند ونشر الأبحاث المشتركة.

وأشار “لطفي” أن هدف هذا المشروع هو دراسة تحويل البقايا البلاستيكية إلى منتجات بترولية مرة أخرى من خلال عمليات التحلل الحراري الحفزي للبلاستيك بتكنولوجيا النانو، موضحًا أن المشكلة تتمثل في تكون مخلفات البلاستيكية بأحجام كبيرة، مما يجعل عمليات التخلص منها عشوائيًا من خلال حرقها كوقود ثانوي، أو إعادة تدويرها كمنتجات بلاستيكية سيئة السمعة ضارة بالصحة، علاوة على تلويث البيئة من حولنا من جراء تلك العمليات، حيث يتم هدر كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية والمطاطية في مصر من خلال الحرق، والتي يمكن أن يستفاد منها كأحد الثروات الرئيسية.

وأضاف الدكتور أحمد فرغلي استشاري المشروع ومدير وحدة تطوير البحث العلمي، أن هذا المشروع يشترك فيه من الجانب المصري ممثلًا عن الجامعة الدكتورة أسماء حمودة مديرة المشروع، بالإضافة إلى خبراء المركز القومي للبحوث وطالب دكتوراة من طلاب الكلية، أما من الجانب الهندي فيشترك العديد من الخبراء من معهد “TERI”، المختص بدراسات الطاقة الجديدة والمتجددة ويصنف من أشهر المعاهد حول العالم المختصة بهذا المجال.

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