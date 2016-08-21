نشرة ONA| انطلاقة جديدة لـ”المحور.. العاصمة تعرض برنامج أطفال حصري.. نشوى مصطفي تعتذر عن “نفسنة”..وموسم ثان لـ” الصدمة علىMBC

إعداد- إنجي لطفي

> تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج «السوبر» على شاشة cbc، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، انضمامه رسميًا إلى شبكة «DMC» وبالتحديد «DMC» الرياضية..للمزيد

قال الإعلامي دكتور سعيد حساسين، مالك قناتي العاصمة، في تصريح خاص لوكالة «ONA»، إن القناة وقعت برتوكول تعاقد مع قناة MTV اللبنانية من أجل شراء محتوى برامجي من البرامج الترفيهية الفنية الخفيفة.. للمزيد

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> أكد محمد الشبه رئيس تحريرقناة المحور لـ«ONA» أن برنامج “90 دقيقة” سيشهد انطلاقة جديدة بانضمام وجوه إعلامية جديدة .. للمزيد

كشف الإعلامي الدكتور سعيد حساسين، مالك قناتي العاصمة، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن القناة قامت بشراء حق العرض الحصري للموسم الأول لبرنامج الأطفال الشهير ” ساندي كاندي”، من تقديم الفنانة ساندي.. للمزيد

قالت الفنانة نشوى مصطفى، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن قناة القاهرة والناس تفاوضت معها على المشاركة في تقديم برنامج ” نفسنة” لكنها اعتذرت لأسباب لاتريد الإفصاح عنها في الوقت الحالي..للمزيد

قال الفنان والإعلامي كريم كوجاك، في تصريح خاص لوكالةONA إنه يجرى الآن التحضيرات والاستعدادات لعمل موسم ثان جديد من برنامج “الصدمة ” على شاشة mbc مصر.. للمزيد

قال الإعلامي خالد فتوح، رئيس اذاعه شعبي اف ام، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن المطرب أحمد إبراهيم أحدث الوجوه التي انضمت لفريق عمل اذاعه 95 اف ام الشعبي ببرنامج (المغنواتي ).. للمزيد

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج” يوم بيوم”، الليلة، على شاشة النهار اليوم، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في حوار خاص..للمزيد