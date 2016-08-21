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نشرة ONA| انطلاقة جديدة لـ”المحور.. العاصمة تعرض برنامج أطفال حصري.. نشوى مصطفي تعتذر عن “نفسنة”..وموسم ثان لـ” الصدمة علىMBC

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إعداد- إنجي لطفي14101552_10154687172582697_434853603_n
> تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج «السوبر» على شاشة cbc، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، انضمامه رسميًا إلى «DMC» وبالتحديد «DMC» الرياضية..للمزيد

 

الإعلامي إبراهيم فايق

الإعلامي إبراهيم فايق

قال الإعلامي دكتور سعيد حساسين، مالك قناتي العاصمة، في تصريح خاص لوكالة «ONA»، إن القناة وقعت برتوكول تعاقد مع قناة MTV اللبنانية من أجل شراء محتوى برامجي من البرامج الترفيهية الفنية الخفيفة.. للمزيد
>لوجو قناة العاصمة وMTV
> أكد محمد الشبه رئيس تحريرقناة المحور لـ«ONA» أن برنامج “90 دقيقة” سيشهد انطلاقة جديدة بانضمام وجوه إعلامية جديدة .. للمزيد

اللوجو الجديد للقناة

اللوجو الجديد للقناة

كشف الإعلامي الدكتور سعيد حساسين، مالك قناتي العاصمة، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن القناة قامت بشراء حق العرض الحصري للموسم الأول لبرنامج الأطفال الشهير ” ساندي كاندي”، من تقديم الفنانة ساندي.. للمزيد

ساندى

ساندى

قالت الفنانة نشوى مصطفى، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن قناة القاهرة والناس تفاوضت معها على المشاركة في تقديم برنامج ” نفسنة” لكنها اعتذرت لأسباب لاتريد الإفصاح عنها في الوقت الحالي..للمزيد

نشوى مصطفى – أرشيفية

نشوى مصطفى – أرشيفية

قال الفنان والإعلامي كريم كوجاك، في تصريح خاص لوكالةONA إنه يجرى الآن التحضيرات والاستعدادات لعمل موسم ثان جديد من برنامج “الصدمة ” على شاشة mbc .. للمزيد

كريم كوجاك

كريم كوجاك

قال الإعلامي خالد فتوح، رئيس اذاعه شعبي اف ام، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن المطرب أحمد إبراهيم أحدث الوجوه التي انضمت لفريق عمل اذاعه 95 اف ام الشعبي ببرنامج (المغنواتي ).. للمزيد

شعبي إف إم

شعبي إف إم

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج” يوم بيوم”، الليلة، على شاشة النهار اليوم، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في حوار خاص..للمزيد

الإعلامية ريهام السهلي

الإعلامية ريهام السهلي

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أونا

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