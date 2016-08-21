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سيميوني: لن أنسى الهزيمة أمام ريال مدريد في نهائي الأبطال

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سيميوني: لن أنسى الهزيمة أمام ريال مدريد في نهائي الأبطال سيميوني: لن أنسى الهزيمة أمام ريال مدريد في نهائي الأبطال

شدد دييجو سيمويني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني على أنه لن يسنى الهزيمتين من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016.

وفي تصريحات للمدرب الأرجنتيني عبر قناة "كانال بلس" الإسبانية قال: "العديد يقول أن ريال مدريد تفوق علينا مرتين في نهائي دوري الأبطال بالحظ، هذا لم يحدث لأن الميرنجي فاز علينا بتاريخه الكبير".

وأضاف "ريال مدريد يعتاد على مثل هذه المناسبات الكبيرة وفي النهائي الأخير قدم مباراة قوية خصوصا جاريث بيل في الشوط الأول من المباراة، كان مزعجا ورائعا جدا".

واستكمل "لن أنسى أبدا الهزيمة من ريال مدريد، كانوا يقولون لي أنني مع الوقت سأنسى ذلك عندما أعود للتدريبات اليومية، لكن هذا لن يحدث وستظل هذه الهزئم في ذاكرتي".

وخسر أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014 بنتيجة 4-1 وعام 2016 بركلات الترجيح.

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