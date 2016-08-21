وزير الاقتصاد الفرنسى السابق يعلن خوض الانتخابات الرئاسية

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسى السابق، الذى اختلف مع الرئيس فرانسوا هولاند، ترشحه للرئاسة العام المقبل.

وقال ارنو مونتبور، 53 سنة، فى كلمة الأحد إن سجل هولاند “غير قابل للدفاع عنه”. ولم يعلن هولاند عما إذا كان سيترشح مرة أخرى أم لا.

وفقد مونتبور، الذى ترأس وزارة الاقتصاد فى ظل رئاسة هولاند ما بين 2012 إلى 2014، حقيبته وسط تناحر بشأن السياسة الاقتصادية، لأنه استنكر النمط الألمانى للتقشف واعتبره العلاج الخطأ لتعزيز النمو.

وقال مونتبور الأحد: “الاتحاد الأوروبى فى وضع شركة مفلسة تحتاج إلى إصلاح لإنقاذها”.

وكوزير، عرض مونتبور إجراء لتوسيع سلطة الحكومة للتدخل عندما تريد الشركات الأجنبية شراء الشركات التى تعتبرها الدولة حيوية، فى قطاعات النقل والصحة والاتصالات.