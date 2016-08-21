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شاعر لبنانى: تربيت على قراءة الكتب المسروقة

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شاعر لبنانى: تربيت على قراءة الكتب المسروقة شاعر لبنانى: تربيت على قراءة الكتب المسروقة

قال الشاعر والمسرحي اللبناني، يحيي جابر، إن فترة شبابه في الجنوب اللبناني كانت عبارة عن خليط بين قراءة الكتب المسروقة إلى جانب مشاركته في الحزب الشيوعي والقتال معه.

وأضاف جابر خلال لقائه ببرنامج “القنديل”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي أكرم خزام، أنه: “كان شخصية خجولة ثم انتقل إلى مرحلة الوقاحة في فترة من الفترات، وتحديدًا من حيث إطلاق النار”، قائلاً: “كنت أقرأ مكتبة بأكملها التي كانت تعتبر هذه المكتبة مسروقة”.

وأوضح جابرأنه: “عاش حياة شبابية صاخبة، ويمكن تصنيف تلك الفترة من حياته بأنها الفترة الذهبية له، التى ساهمت بشكل كبير في تشكيل شخصيته المسرحية والثقافية”.

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