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بالصور.. بدء مبادرة «حلوة يا بلدي» بالوادي الجديد بمشاركة المجلس القومي للمرأة‎

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بالصور.. بدء مبادرة «حلوة يا بلدي» بالوادي الجديد بمشاركة المجلس القومي للمرأة‎ بالصور.. بدء مبادرة «حلوة يا بلدي» بالوادي الجديد بمشاركة المجلس القومي للمرأة‎

 

جانب من المشاركين فى حملة حلوة يا بلدى

شارك فرع المجلس القومي للمرأة​ ​بالوادى الجديد، في مبادرة «حلوة يابلدي بايد ولادك»  في مركز ومدينة باريس، اليوم الخميس 21/ 8، بمرافقة المهندس عادل عباس رئيس المركز، والأستاذ وصفي عبد الموجود مدير إدارة باريس التعليمية.

وقالت «نادية عزمى»، مقرر​ ​فرع المجلس القومى بالوادى الجديد، ان مشاركة الفرع فى مبادرة «حلوة يابلدى» ياتى فى اطار المشاركة المجتمعية للفرع فى الأنشطة الفاعلة لخدمة المجتمع والبيئة.

وأضافت «عزمى»، ان المبادرة بمشاركة القوات المسلحة وانها لها الفضل فى أضافة البنية الجمالية على بالمراكز الإدارية بالمدن​.​

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