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دورة عن «قياس وتشخيص الطلبة ذوي صعوبات التعلم» في الوادى الجديد‎

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دورة عن «قياس وتشخيص الطلبة ذوي صعوبات التعلم» في الوادى الجديد‎ دورة عن «قياس وتشخيص الطلبة ذوي صعوبات التعلم» في الوادى الجديد‎

أرشيفية

صرحت ا​لد​كتورة علا سليمان رئيسة مجلس إدارة جمعية شمس العلا للرعاية الصحية، اليوم الأحد، أن أكاديمية الوادي الجديد للتدريب والتطوير ستنظم  دورة تدريبة بعنوان قياس وتشخيص الطلبة ذوي صعوبات التعلم بالتعاون مع جمعية شمس العلا للرعاية الصحية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت “سليمان”، إن محتويات الدورة التدريبية تعريف صعوبات التعلم المحكات الخمسة للتعرف على الطلبة ذوي صعوبات التعلم، أصناف صعوبات التعلم​، ​قائمة العلامات السلوكية للطلبة ذوي صعوبات التعلم، أدوات القياس النفسي والتربوي لتشخيص ذوي صعوبات التعلم،​ ​طريقة تشخيص الطلبة ذوي صعوبات التعلم، فرز الصعوبات التعليمية، اختبارات تقييم وتشخيص الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت أن المتدرب يحصل على شهادة قابلة للتوثيق من الخارجية المصرية​.​

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