توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس حارا بوجه عام ومغبرا أحيانا وغائما جزئيا على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع إحتمال تكون بعض السحب الركامية على السلاسل الجبلية بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام قد تنشط آحيانا مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا .

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 14 - 30 كم/ساعة بوجه عام تصل 36 كم/ساعة أحيانا على المناطق المكشوفة جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 14 - 30 كم/ساعة بوجه عام تصل 36 كم/ساعة أحيانا على المناطق المكشوفة.

البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة ودقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و30 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة التاسعة و49 دقيقة مساء .

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 44 30 70 15 .

> دبي 42 32 65 15 .

> الشارقة 43 30 80 20.

> عجمان 43 31 60 15.

> أم القيوين 42 30 65 15 .

> رأس الخيمة 43 29 75 20 .

> الفجيرة 40 31 85 30.

> العين 45 29 60 10 .

> ليوا 46 27 55 10 .

> الرويس 41 30 85 20 .

> السلع 41 30 90 25.

> دلما 39 31 75 40 .

> طنب الصغرى 38 32 80 40 .

> طنب الكبرى 38 32 80 40 .

> أبوموسى 38 32 80 40.