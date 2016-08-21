منتخب الناشئين يخسر من إثيوبيا مجددا ويفشل في التأهل لأمم إفريقيا

كرر منتخب إثيوبيا فوزه على المنتخب المصري للناشئين في الدور التمهيدي الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية لهذه المرحلة العمرية بهدفين مقابل هدف.

وبذلك يفشل منتخب مصر مواليد 2000 في التأهل لبطولة الأمم الإفريقية للناشئين بعدما خسر هذه المباراة التي أقيمت في إثيوبيا لتصبح النتيجة النهائية لمباراتي الذهاب والعودة 5-2 لإثيوبيا.

منتخب إثيوبيا تقدم بهدفين وقبل نهاية المباراة نجح ناشئي مصر في إحراز هدف تقليص الفارق.

وكان منتخب مصر خسر مباراة الذهاب في ملعب بتروسبورت قبل أسابيع بنتيجة 3-1.(طالع التفاصيل)

جدير بالذكر أن منتخب مصر للناشئين يتولى تدريبه المدير الفني ياسر محمدين.