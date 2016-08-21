خبر في الجول – اجتماع في الأهلي لبحث ملف المدرب.. اسم فيريرا يظهر

يجتمع في الوقت الحالي رئيس النادي الأهلي محمود طاهر مع عدد من المسؤولين في قطاع الكرة في النادي لبحث ملف المدرب الجديد للفريق الأول.

ورحل يول عن تدريب الفريق الأول يوم الخميس الماضي عقب سلسلة أحداث بدأتها خسارة الفريق لكأس مصر وخروجه من دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن اجتماع اليوم الأحد يهدف إلى تحديد هوية المدرب سواء أجنبي أو مصري.

إذا تم الاستقرار على تعيين مدرب مصري فيظل اسم حسام البدري هو المرشح الأقوى.

أما إذا تم الاستقرار على تعيين مدرب أجنبي، فتعلو أسهم مدرب وادي دجلة باتريس كارترون، ولكن هناك اسم جديد ظهر على طاولة الاجتماع.

الاسم هو مدرب الزمالك الأسبق جوزفالدو فيريرا والذي حصل مع الأبيض على الثنائية المحلية في الموسم قبل الماضي.

ويدرب فيريرا حاليا السد القطري، ولكن يعد اسمه مطروحا فقط دون أي تحرك جدي حتى اللحظة من الأهلي تجاه مدرب الزمالك الأسبق.