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رسميًا.. إبراهيم فايق يعلن موعد ظهوره على «DMC الرياضية»

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رسميًا.. إبراهيم فايق يعلن موعد ظهوره على «DMC الرياضية» رسميًا.. إبراهيم فايق يعلن موعد ظهوره على «DMC الرياضية»

الإعلامي إبراهيم فايق

كتبت – إنجي لطفي

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج “السوبر” على شاشة cbc، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، انضمامه رسميًا إلى «» وبالتحديد «DMC» الرياضية.

وقال “فايق” على صفحته “شرف كبير وثقة غالية بعتز بيها من إدارة محترمة ومحترفة اشتغلت معاها لمدة سنتين في #الراديو_9090 .. التفاصيل كلها مفاجأة وظهوري هيكون الأسبوع الثاني من شهر 9 اللي جاي مع فريق العمل المحترم بتاعنا هنقدم لكم حاجة مختلفة ومحترمة جدًا .. اوعدكم هتشوفوا حاجات ماشوفتهاش في  #dmc_sports. واللي هتكون قناة رياضية محترمة ضمن المجموعة”.

وأردف قائلًا “في نفس الوقت بعتز جدًا بعملي في cbc طول الفترة الماضية .. بيتي اللي طلعت منه واتربيت فيه وكبرت فيه وبيه.. متشكر جدًا على دعمهم ليا وتعبهم معايا وثقتهم فيا طول الفترة اللي فاتت .. انا برضه لسه معاكم النهاردة في #السوبر”.

يأتي ما أعلنه إبراهيم فايق تأكيدًا لما نشرته وكالة «ONA» حول انضمامه لشبكة «DMC» الرياضية وتفاصيل إطلاق موعد القناة للتزامن مع موعد إطلاق الدوري المصري.

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أونا

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