كتائب القسام تعلن معاملة أسرى قوات الاحتلال كما يعامل الأسرى الفلسطينيون

أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، خلال مهرجان أقيم فى رفح فى جنوب قطاع غزة، اليوم الأحد، أن الأسرى الإسرائيليين لديها سيلقون "المعاملة نفسها" التى يلقاها الأسرى الفلسطينيون فى سجون قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال أبو عبيدة فى كلمة ألقاها خلال مهرجان أقيم فى الذكرى الثانية لاغتيال ثلاثة من قادة كتائب القسام فى رفح فى غارة إسرائيلية خلال حرب صيف 2014: "ليعلم العدو بأن أسراه لدينا سيلقون المعاملة نفسها التى يلقاها أسرانا فى سجون الاحتلال" بدون مزيد من الإيضاح.

إلا أن إسرائيل تعلن أن حركة حماس تحتفظ بجثتى جنديين هما اورون شاؤول وهادار غولدين اللذان قتلا فى حرب 2014، فى حين تؤكد حماس أنها أسرت هذين الجنديين مع اثنين آخرين.

وأضاف أبو عبيدة أن "استمرار العدو بإجراءاته العنصرية والقمعية ضد آسرانا يدل على فشله الأمنى والعسكري"، متابعا: "لم ولن نتوانى عن بذل كل جهد من أجل حريتهم".

وقال أيضا: "نحذر العدو الصهيونى من مغبة الاستمرار فى إجراءاته العنجهية والقمعية ضد آسرانا"، معتبرا أن "استمرار الحصار (الإسرائيلى المفروض منذ عشر سنوات على قطاع غزة) لن يخدم حالة الهدوء، من يزرع غضبا سيحصد البركان".

وكان الجيش الإسرائيلى اغتال قبل عامين 3 من أبرز قادة القسام هم رائد العطار ومحمد ابو شمالة ومحمد برهوم فى غارة استهدفت مبنى كانوا يتحصنون به فى رفح.

وخلال المهرجان قدم أكثر من ألف عنصر من القسام كانوا ملثمين ويرتدون بزات عسكرية ،عرضا عسكريا وهم يحملون أنواعا مختلفة من الأسلحة، و سارت فى مقدم العرض عربات عسكرية تحمل نماذج لصواريخ مختلفة.