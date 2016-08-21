أخبار عاجلة

تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

​بالصور.. ثقافة أسوان تنظم أنشطة متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة‎

Google+ Print
جانب من الأنشطة

جانب من الأنشطة

نظم قسم التمكين الثقافى بفرع ثقافة أسوان، برئاسة محمد أدريس، اليوم الأحد، عدة أنشطة ثقافية متنوعة لذوى الاحتياجات الخاصة، ايمانًا من الفرع بنشر الوعي الثقافي لجميع فئات المجتمع خاصة هذه الفئة، باعتبارها جزء أصيل لا يتجرأ من المجتمع.

وأقيم بقصر ثقافة أسوان محاضرة دينية القاها الشيخ حسن عبد السيد بمديرية الأوقاف، بعنوان “الثبات على طاعة الله “، تحدث فيها عن أداء الطاعات والثبات عليها وتأديتها فى اوقاتها وعدم التراخي وهى الصلاة والصوم، وتحدث ايضًا عن الأخلاق والصفات الحسنة التى يجب أن يتحلى بها المسلم، وقام مصطفى الغالي بترجمة الإشارة.

كما أقيمت بمكتبة الطفل بدراو محاضرة  تحت عنوان “كن متميزًا مستمتع بالمهارات”، القتها الأستاذة هناء فتحي مدرب تنمية بشرية، وذلك بالتعاون مع جمعية اصدقاء المرضى بأسوان.

وفى نفس السياق أقيمت ورشة فنية “عمل وحدة اضاءة ديكورية” تنفيذ رشا حمدي اخصائي فنون تشكيلية.

جانب من الأنشطة

جانب من الأنشطة

 

جانب من الأنشطة

جانب من الأنشطة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا