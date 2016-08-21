​بالصور.. ثقافة أسوان تنظم أنشطة متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة‎

نظم قسم التمكين الثقافى بفرع ثقافة أسوان، برئاسة محمد أدريس، اليوم الأحد، عدة أنشطة ثقافية متنوعة لذوى الاحتياجات الخاصة، ايمانًا من الفرع بنشر الوعي الثقافي لجميع فئات المجتمع خاصة هذه الفئة، باعتبارها جزء أصيل لا يتجرأ من المجتمع.

وأقيم بقصر ثقافة أسوان محاضرة دينية القاها الشيخ حسن عبد السيد بمديرية الأوقاف، بعنوان “الثبات على طاعة الله “، تحدث فيها عن أداء الطاعات والثبات عليها وتأديتها فى اوقاتها وعدم التراخي وهى الصلاة والصوم، وتحدث ايضًا عن الأخلاق والصفات الحسنة التى يجب أن يتحلى بها المسلم، وقام مصطفى الغالي بترجمة الإشارة.

كما أقيمت بمكتبة الطفل بدراو محاضرة تحت عنوان “كن متميزًا مستمتع بالمهارات”، القتها الأستاذة هناء فتحي مدرب تنمية بشرية، وذلك بالتعاون مع جمعية اصدقاء المرضى بأسوان.

وفى نفس السياق أقيمت ورشة فنية “عمل وحدة اضاءة ديكورية” تنفيذ رشا حمدي اخصائي فنون تشكيلية.