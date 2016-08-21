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اختاري اللون الأصفر لسهراتك كالنجمات.. ولا تترددي!

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الأحد 21-08-2016 11:41

اتجهت النجمات إلى ارتداء اللون الأصفر في إطلالات السجادة الحمراء، فحصلن على استحسان عديد من خبراء الموضة. لذا قررنا أن نكشف لك سر تألقهن بهذا اللون في السهرات عبر 3 نصائح بسيطة حول ذلك.

- عند اختيار المكياج لإطلالتك بالفستان الأصفر احرصي على أن تبقي مكياج العيون بسيطاً وناعماً. الألوان الحيادية هي الأنسب لهذا النوع من الإطلالات، ولست في حاجة إلى إضافة مزيد من الألوان إليها، أما الشفتان فيمكنك أن تختاري لهما اللون الأحمر كما فعلت الممثلة الأنيقة جيسيكا ألبا Jessica Alba.

- بالنسبة إلى المجوهرات، يمكنك أن تختاري الأحجار الكريمة كما فعلت الأنيقة أمل كلوني Amal Clooney، أو قلادة ماسية جميلة كما في إطلالة آنا كيندريك Anna Kendrick، ولكن احرصي دوماً على انتقاء التصاميم البسيطة والناعمة لإطلالتك باللون الأصفر.

- يفضل أن تكون إكسسواراتك بسيطة ذات ألوان حيادية، والأسود والبيج من أفضل ألوان الإكسسوارات مع الفساتين الصفراء، أما إن أردت إطلالة سهرة براقة، فاختاري حذاءً فضياً على طريقة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez.

جمعنا لك أجمل إطلالات السهرات باللون الأصفر، شاهديها واستوحِ منها ما يناسب إطلالتك.

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سيدتي